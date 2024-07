Goede keuze? Tom Boonen had invloed op nieuw contract Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen verlengde onlangs zijn contract tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck. Hij volgde daarbij onder meer het advies van Tom Boonen op.

Het contract van Jasper Philipsen liep eind dit jaar af bij Alpecin-Deceuninck, waar hij aan zijn vierde seizoen bezig is. Daar komen dus nog eens vier jaar bij, want Philipsen verlengde dus zijn contract tot eind 2028.

Tom Boonen had Philipsen geadviseerd voor een langer periode bij Alpecin-Deceuninck te blijven. Boonen weet waarover hij spreekt, want hij reed ook bijna zijn hele carrière voor de Quick-Step-ploeg van Patrick Lefevere.

Minder druk voor Philipsen bij Alpecin-Deceuninck

Als zijn huidige contract afloopt, zal Philipsen in totaal acht jaar bij Alpecin-Deceuninck gereden hebben. Volgens Boonen betekent het dat er minder druk staat op één contract dat je moet waarmaken.

"Dat is zo. Ik mag zeggen dat ik voor de ploeg al iets bewezen heb. Als ik nu een mindere periode heb, nemen ze dat mee in overweging", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad. Bij een terugkeer naar UAE was dat anders geweest.

"Als je lang samen blijft, vlakken de mindere de betere momenten elkaar een beetje uit. Ik ben blij dat ik tot en met 2028 heb kunnen tekenen. Dan hoef ik eind volgend jaar niet al opnieuw rond tafel te gaan zitten."