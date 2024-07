Evenepoel laat van zich horen over zijn geschiedenis schrijvende ex-ploegmaat: "Als één iemand dit verdient, is hij het"

Remco Evenepoel heeft net als zijn geschiedenis schrijvende ex-ploegmaat deel uitgemaakt van de podiumceremonie in Saint-Vulbas. Het werd een podiumceremonie voor de eeuwigheid.

Eerst mocht Mark Cavendish uiteraard het podium op als ritwinnaar. Het was uiteraard niet zomaar een ritwinst en dat weet Evenepoel ook. Ook als collega is het reeds bijzonder om dit te kunnen meemaken. "Het is heel speciaal om getuige te zijn van het record van Mark Cavendish en om samen met hem in het peloton te rijden."

Bovendien zijn Evenepoel en Cavendish meer dan enkel collega's. Evenepoel denkt nog terug aan het jaar 2019, toen ze beiden Quick-Step reden. "We waren ploegmaats en het is geweldig geweest om een deel te zijn van zijn vele prestaties. Als er één iemand is die dit record verdient, is hij het", looft Remco de recordhouder.

Stress grootste hindernis voor Evenepoel

Dat is het verhaal aan de aankomst. Wat was het verhaal onderweg? "Het was een vrij middelmatige etappe, met vooral een laag tempo bij de start." De finale zorgde voor een hogere hartslag. "Het klopt dat het lichaam een ander niveau van stress ervaart in de laatste 50 kilometers. Ook omdat de regen het iets verraderlijker maakt."

Remco Evenepoel is toch alweer een rit goed doorgekomen in de witte trui. "In elk geval kenden we geen grote problemen en hebben we onze job gedaan."