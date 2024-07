Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers, maar heeft wel een stevig probleem

Jasper Philipsen groeide de laatste jaren uit tot één van de beste sprinter ter wereld. Hij droomt van de regenboogtrui, maar stuit daarbij ook op een stevig probleem.

Met zes etappezeges is Jasper Philipsen de succesvolste sprinter van de voorbije twee jaar in de Tour. Toch kan Philipsen ook nog op andere terreinen uit de voeten, zoals tijdens het klassieke voorjaar.

Zo won Philipsen dit seizoen Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne. Hij werd ook voor het tweede jaar op rij tweede in Parijs-Roubaix, telkens na zijn ploegmaat Mathieu van der Poel.

Philipsen droomt van regenboogtrui

Vorig jaar debuteerde Philipsen ook op het WK bij de profs in Glasgow. Een succes werd dat niet, want Philipsen moest al op 90 kilometer van de streep lossen. Toch droomt hij ervan om een jaar in de regenboogtrui te rijden.

"Dat moet fantastisch zijn", zegt Philipsen bij HLN. Maar Philipsen stoot daarbij wel op een probleem. "Op het eerste gezicht lijkt het voor mijn type-renner niet evident in de nabije toekomst. WK-parcoursen die me moeten liggen zitten er op korte termijn niet aan te komen."

Dit jaar trekt het WK naar Zürich, volgend jaar naar het Rwandese Kigali. Ook in de Franse Haute-Savoie (2026) en het Canadese Montréal (2027). Pas in 2028 in Abu Dhabi is er een kans voor Philipsen. "Tegen dan zal ik tegen de dertig aanlopen. Wat de haalbaarheid minder evident maakt."