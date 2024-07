José De Cauwer kijkt in zijn glazen bol en zegt wat hij ziet over Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel

Combineer de scherpe blik van José De Cauwer met een glazen bol en je weet wat komt. Philipsen en Van der Poel zijn aan zet in rit 5, maar maken ze het ook waar?

Na de vierde etappe met aankomst in Valloire heeft José De Cauwer het nodige analysewerk gedaan, maar heeft hij ook al eens vooruitgeblikt naar de vijfde rit naar Saint-Vulbas. Die moet in principe een tweede sprinterskans opleveren. José De Cauwer kijkt voor Sporza dan ook in zijn glazen bol en zegt wat hij ziet.

"Een sprintersetappe met een supergretige Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel." Alpecin-Deceuninck is in Turijn al een ferme kans misgelopen. Philipsen kwam zelf ten val in de laatste drie kilometer. Zo was niet alleen een mogelijke ritzege gaan vliegen, maar ook alle punten voor de groene trui waren weg. Allesbehalve ideaal.

Kwade Philipsen wil gram halen

"Ze willen dit recht zetten, want Philipsen heeft al laten voelen dat hij kwaad was." Wees dus niet verbaasd als u Mathieu van der Poel voor hem de sprint ziet aantrekken in Saint-Vulbas en Philipsen op adrenaline naar zijn eerste overwinning in de Tour de France 2024 knalt. De concurrentie zal het natuurlijk niet zomaar laten gebeuren.

De Cauwer beseft dat Philipsen echt wel gebrand zal zijn op de ritzege. "En nog een heel pak anderen. De Lie, Pedersen die getoond heeft dat hij heel goed is ... Laat maar komen."