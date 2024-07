Van Aert, Philipsen en De Lie feliciteren Cavendish: "Nooit arrogant, hij is een legende en maakt het waar, ongelooflijk"

Zowat het hele peloton feliciteert Mark Cavendish met zijn overwinning. Dan mag Wout van Aert ook niet ontbreken. Jasper Philipsen en Arnaud De Lie hebben hele mooie woorden voor de recordhouder qua aantal Tourritzeges.

Een historische dag in de Tour, met de 35ste ritzege van Mark Cavendish, wat hem alleen recordhouder maakt. Aan de aankomst bleek hoe gigantisch groot zijn gunfactor is. Nagenoeg het hele peloton feliciteerde hem, vele renners stapten af om dat te doen. Ook Wout van Aert deed dat met een welgemeende handshake.

Andere Belgische sprinters feliciteerden Cav via hun reactie bij Sporza. "Het belangrijkste nieuws van de dag: Cavendish maakt het waar", had Jasper Philipsen absoluut geen mooite om zijn tweede plaats een plek te geven. "Supermooi gedaan van hem. Hij is de verdiende winnaar. Op mijn waarde geklopt? Waarschijnlijk wel."

© photonews

Arnaud De Lie ging helemaal los met zijn lofrede voor de ritwinnaar. "Cavendish is een coole gast. Hij is nooit arrogant in het peloton, hij is altijd sympathiek. In de Ronde van Zwitserland was hij aan het afzien en nu wint hij. Hij is een legende." De Lie rijdt zelf dit jaar zijn eerste Tour op zijn 22ste. Cavendish is ondertussen 39.

"Ongelooflijk", kan de Belgische kampioen amper geloven dat de Brit al zo lang meedraait. "Ik hoop op ook zo'n lange carrière. Dat geeft mij veel motivatie."