Bondscoach Vanthourenhout komt met opmerkelijk nieuws over Van Aert en Stuyven

De ogen van de wielerwereld zijn de komende twee weken nog gericht op de Tour. Enkele renners zitten echter ook al met de Olympische Spelen in hun achterhoofd.

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte net voor de Tour zijn selectie voor de Olympische Spelen bekend. Wout van Aert en Remco Evenepoel rijden de tijdrit en de wegrit, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven enkel de wegrit.

Die vier renners rijden allemaal de Tour, elk met andere ambities. Van Aert mag zijn kans gaan en helpt Vingegaard, Benoot rijdt volledig in dienst voor de Deen. Stuyven helpt dan weer Pedersen, terwijl Evenepoel kopman is.

Rijden Van Aert en Stuyven de Tour uit?

Volgens bondscoach Vanthourenhout zijn er afspraken gemaakt met de renners die naar de Olympische Spelen gaan. "Wout van Aert en Jasper Stuyven mogen kiezen of ze de Tour uitrijden", zei hij op VRT1.

"Benoot is voor Tokio uit de Tour gestapt en dat was toen een bewuste keuze. Dat is echt supergoed uitgedraaid", stelt Vanthourenhout. De slotweek in de Tour is namelijk bijzonder zwaar, dat zou dus een voordeel kunnen zijn.

"We weten van alle vier dat ze mits een aantal dagen herstel echt met iets erbij uit een grote ronde kunnen komen." De tijdrit wordt zes dagen na de slottijdrit in Nice gereden, de wegrit een week later.