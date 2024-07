Stevige twijfels aan Evenepoel: "Uijtdebroeks komt eerder in aanmerking voor geel in de Tour"

Cian Uijtdebroeks kon inhet shirt van Visma-Lease a Bike nog niet echt overtuigen. Toch is zijn manager Alex Carera rotsvast overtuigt in zijn toekomst als ronderenner.

Vijfde in O Gran Camino en zevende in Tirreno-Adriatico. Het seizoen begon goed voor Cian Uijtdebroeks, maar daarna volgde een slechte Ronde van Catalonië. In de Giro was Uijtdebroeks opnieuw goed, maar moest hij ziek opgeven.

De Ronde van Zwitserland was opnieuw een teleurstelling, Uijtdebroeks werd pas 35ste op meer dan 27 minuten van winnaar Adam Yates. Sindsdien koerste hij niet meer, het is onduidelijk wat zijn volgende koers wordt.

Wint Uijtdebroeks eerder de Tour dan Evenepoel?

Uijtdebroeks is echter nog altijd maar 21 jaar en werd vorig jaar al achtste in de Vuelta. Zijn manager Alex Carera denkt dat Uijtdebroeks nog hoge toppen zal scheren. "Ik zie hem op termijn in staat om grote rondes te winnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Volgens mij komt hij eerder in aanmerking voor de gele trui in Parijs dan Remco Evenepoel." Carera ontkent niet dat Evenepoel een weergaloze eendagsrenner is en ook rittenwedstrijden van een week naar zijn hand zet.

"Akkoord, hij won ook al de Vuelta maar dat was toch een speciale editie. Maar de Tour, in een gevecht met alle toppers? Ik twijfel. Ik ben heel benieuwd hoe hij het de komende weken zal doen", stelt Carera nog.