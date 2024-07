Wout van Aert neemt Jasper Philipsen op de korrel: "Als er geen sancties volgen, maakt mij dat kwaad"

Wout van Aert is 'not amused' met een manoeuvre van Jasper Philipsen. Van Aert roept op tot sancties tegen roekeloos sprintgedrag.

Van Aert spurtte mee in de Tourrit naar Dijon, maar werd pas zevende en had daar wel een uitleg voor. "Ik werd opnieuw ingesloten door Philipsen. Iedereen kan dat zien. Hij heeft een slechte gewoonte", sneert Van Aert in een reactie bij Sporza. "Het was niet supergevaarlijk omdat ik op tijd aan de remmen kom."

Dat had meer te maken met zijn eigen attitude. "Ik sprint ter hoogte van hem hem. Dat je iemand mee naar de hekken neemt, dat snap ik niet goed. Het was vorig jaar zo en het is nu opnieuw zo. Het is niet dat je iemand niet voelt komen of je professioneel de deur dichtdoet. Ik zat er gewoon naast. Ik ben blij dat ik rechtgebleven ben."

Van Aert waarschuwt jury

Dat neemt niet weg dat er toch wel enige boosheid is bij Van Aert. Niet enkel vanwege dit akkefietje, maar wegens de koershouding in het geheel. "Als er geen sancties volgen, maakt mij dat kwaad. Je ziet weer de ene gekke toer na de andere in de laatste 6-7 kilometer. Als ze dat niet strenger bestraffen, denkt iedereen dat alles mag."

Er is wel tevredenheid over de eigen vorm. "Ik was een stuk beter dan in afgelopen ritten. Daar ben ik heel blij mee. Het was een hectische dag, met de wind die een rol kon spelen. Spijtig genoeg voor ons heeft het nergens toe geleid." De waaiers hebben inderdaad niets opgeleverd, want de tweede groep kwam snel terug.

Van Aert gaat voluit in tijdrit

Nu komt de tijdrit eraan. "Ik heb er zeker zin in. Mijn voorbereiding op de olympische tijdrit is door Dwars door Vlaanderen een heel stuk anders gelopen. Ik heb nog amper tijdritten kunnen doen. Morgen is voor mij een belangrijke dag."