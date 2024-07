Analisten zeer duidelijk over declassering Philipsen, vergelijking met Groenewegen - Jakobsen wordt gemaakt

Jasper Philipsen sprintte zich opnieuw naar een knappe tweede plaats in de Tour de France en deed zo een goede zaak in de strijd om de groene trui. Achteraf werd hij echter gedeclasseerd door de jury en dat deed pijn. De analisten hebben allemaal hun mening.

Marijn de Vries opende bij Sporza meteen duidelijk: "Ik denk dat de jury niet anders meer kon. Ze hebben een dag eerder een waarschuwing uitgedeeld aan Alpecin en Astana over het sprintgedrag van Philipsen en Cavendish."

“Los daarvan vind ik dit een terechte declassering, maar dat er veel te weinig gehandhaafd wordt op regels. Ze zouden veel vaker deze straffen moeten uitdelen", aldus De Vries in een reactie op de sprint van Philipsen.

Goed signaal van de jury

Jan Bakelants pikte meteen in op de zaak: "Over de sprint van Cavendish en Philipsen snap ik dan weer niet dat er over declassering gesproken worden. De eerste die aangaat, mag kiezen aan welke kant van de weg."

"En dan komt het instinct van Philipsen die het wiel van Cavendish wil volgen. Daar vond ik dus niets fout aan. Op het frontale beeld zie je hoe erg het is en zei ik meteen dat het een declassering moest worden", aldus Bakelants.

"Het was overbodig van Philipsen en het was niet nodig. Wout van Aert raakte er niet meer over. Als hij gewoon rechtdoor rijdt, wint hij de rit. Het is goed om al in een vroeg stadium van de Tour duidelijk te maken waar de grens ligt.”

Want Bakelants trok ook de vergelijking met Groenewegen: "De winnaar van vandaag heeft ook ooit dit soort manoeuvre uitgevoerd, echt gelijkaardig. En toen waren de gevolgen veel erger, al moeten we dat opnieuw oprakelen."