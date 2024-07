De geschiedenis leert: Evenepoel heeft het overwicht op Pogacar én Vingegaard

Tadej Pogacar in het geel, Remco Evenepoel tweede en in het wit. Dat is de situatie voor de tijdrit van vrijdag. In de onderlinge duels is Evenepoel voorlopig de betere. Ook tegen Vingegaard overigens.

Tijdritten waar de grote drie tegen elkaar strijden? Die zijn zeer zeldzaam. Doe er ook nog eens Primoz Roglic bij en het is zelf een strijd tussen de grote vier. En dus is de vraag wie de beste zaken zal doen in de Tour.

Als de geschiedenis iets leert? Dan staat Remco Evenepoel er het beste voor. Hij verloor nog niet van Vingegaard of Pogacar in een onderlinge tijdrit. Tegen Vingegaard heeft Evenepoel een score van 6-0 staan.

© photonews

In 2019 kwamen ze voor het eerst tegen elkaar uit in een tijdrit in de Ronde van Romandië, vanaf 2022 gaat het echt om de knikkers. Evenepoel eindigde vier keer in de top-4, telkens voor Vingegaard. Ook dit jaar nog in het Baskenland - voor de val.

Pogacar heeft licht overwicht op Vingegaard

Evenepoel en Pogacar ontmoetten elkaar vooral op de kampioenschappen, waardoor het vaak over heel vlakke tijdritten ging waarin Evenepoel de betere was. Maar ook in de Tirreno won Evenepoel al een keertje van Pogacar.

Daar staat de stand ondertussen op 5-0 voor Evenepoel, waardoor ook daar het overwicht groot is - al is dat niet altijd zo in seconden. Pogacar en Vingegaard kwamen elkaar dan weer al vaker tegen, ook in de Tour de France. Daar staat het volgens Sporza 5-4 voor Pogacar.