Kan Wout van Aert nog schitteren op de Spelen? Ex-renner ziet maar één manier

Wout van Aert kwam er tijdens de eerste tijdrit in de Tour niet aan te pas. Komt dat nog goed voor de Olympische Spelen in Parijs over drie weken?

Net geen twee minuten moest Wout van Aert toegeven op Remco Evenepoel tijdens de eerste tijdrit in de Tour. Geen goede test voor de Olympische Spelen in Parijs, waar over exact drie weken de tijdrit op het programma staat.

In Parijs is de tijdrit veel vlakker, maar daar bereiden specialisten Filippo Ganna en Joshua Tarling zich op dit moment perfect op voor. Van Aert moet dan weer proberen om zijn conditie op te bouwen tijdens de Tour.

Krikt Van Aert niveau op voor de Spelen?

Kan dat wel? "Het is moeilijk om conditie op te bouwen in een grote ronde", zegt ex-renner Bert De Backer bij Sporza. "Hij zal stilaan wel weer goed zijn, maar hij zal tussendoor wel rust moeten nemen."

In de Tour is dat natuurlijk wel moeilijk. "De essentie is dat hij een paar etappes heel diep moet gaan", zegt De Backer. Maar Van Aert moet dan ook etappes hebben waarin hij kan rusten en niet in dienst moet rijden.

"Als hij daarentegen elke dag op zijn tandvlees moet zitten, dan zal er nog maar weinig progressie inzitten", stelt De Backer. De tijdrit wordt op 27 juli gereden, de wegrit op 3 augustus. Afwachten of Van Aert daar kan schitteren.