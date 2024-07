Reed Evenepoel nu lek tijdens tijdrit in de Tour? Lefevere komt met opvallend nieuws

Remco Evenepoel heeft vrijdag de tijdrit in de Tour gewonnen. Al was er wel één bang momentje waardoor alles om zeep leek.

Remco Evenepoel had al een kleine voorsprong uitgebouwd op Tadej Pogacar in de tijdrit. Maar enkele kilometers voor het einde stopt Evenepoel plots met trappen en kijkt hij naar zijn fiets. Bij Soudal Quick-Step hield iedereen zijn hart vast.

"We dachten allemaal hetzelfde toen we Remco zijn hand in de lucht zagen steken. "'t is om zeep, naar de kl*ten'", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Evenepoel hoorde een geluid en dacht dat hij een lekke band had.

Geen lekke band Evenepoel

Ook Mikel Landa had hetzelfde voor, maar er bleek niets aan de hand te zijn. "Onze me­ca­ni­ciens hebben toch onderzocht of er zelfs maar niet een beetje lucht uit de banden is ontsnapt. Dat blijkt niet zo te zijn, dus wat er precies is gebeurd, blijft toch een raadsel."

Evenepoel won de tijdrit uiteindelijk met 12 seconden voorsprong op Pogacar en 34 seconden voorsprong op Roglic. In het klassement sluipt Evenepoel zo tot op 33 seconden van topfavoriet Pogacar.

Bij Soudal Quick-Step hadden ze dan ook bijzonder veel tijd gestoken in de voorbereiding op deze tijdrit. En met succes. "We kwamen om te winnen en dat is gelukt", besluit Lefevere nog.