José De Cauwer wil niet oordelen en komt met een duidelijk statement over Wout van Aert

José De Cauwer heeft goed gekeken naar de achtste Touretappe en zag daar geen Wout van Aert meedoen voor de zege. Dat moet ook kunnen, vindt de cocommentator.

Nochtans was dit wel een rit met een profiel dat Van Aert op papier moet liggen. Hoe jammer is het dan dat Van Aert op het einde niet meesprint. "Daar is niets jammer aan", reageert José De Cauwer bij Sporza. Hij kan ermee leven omdat Van Aert het zelf besliste. "Hij bepaalt toch zelf of hij meedoet of niet? Hij heeft deze keuze zelf gemaakt."

De reactie van de renner van Visma-Lease a Bike in het bijzijn van vrouw Sarah was veelzeggend. Ook De Cauwer had in de mot dat het gevoel op de fiets gewoon niet goed genoeg geweest zal zijn. "Hij zal de benen niet gehad hebben en dus heeft hij op 20 kilometer van de finish voor de ploeg gewerkt." Dan is het einde verhaal.

Van Aert heeft de benen niet

Iedereen kan vooraf nog allerlei plannetjes maken. Als je de benen niet hebt, dan sta je daar met je plannen. "Dan zetten we er een streep door", wil De Cauwer er niet te lang bij stilstaan.