Domper in podiumstrijd: Primoz Roglic reageert op verlies van meesterknecht in de Tour

Red Bul-BORA-hansgrohe is dan toch niet ongeschonden uit de graveletappe gekomen. De Rus Aleksandr Vlasov komt dinsdag niet meer aan de start.

Door een breuk in het peloton op een steile gravelstrook zat Red Bull-BORA-hansgrohe op zo'n 130 kilometer van de streep plots in een benarde situatie. Het moest alle zeilen bijzetten om kopman Roglic terug te brengen.

Dat lukte en Red Bull-BORA-hansgrohe beleefde voor de rest een vlekkeloze dag. Tot Aleksandr Vlasov op 50 kilometer van de streep in de gracht belandde nat hij op een stuk asfalt even van de weg afraakte.

Vlasov krabbelde snel weer recht, maar leek duidelijk aangeslagen en raakte zelfs niet op zijn fiets. Er bestaat een protocol wat hersenschuddingen betreft, maar dat leek toegepast te zijn. Vlasov reed dan toch verder.

Vlasov stapt uit Tour met enkelbreuk

Tijdens de etappe greep Vlasov al naar zijn enkel, maar de Rus reed de etappe wel nog uit. Toch zal Vlasov dinsdag niet in het peloton te zien zijn. De knecht van Primoz Roglic heeft zijn voet en enkel gebroken

"Het uitvallen van Aleksandr is heel spijtig, want hij is erg belangrijk voor ons", reageerde Primoz Roglic op zijn persconferenctie. "Maar hij moet eigenlijk blij zijn. Aan de snelheid waarmee hij tegen de grond ging, had het veel erger kunnen zijn."

