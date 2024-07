Remco Evenepoel wil er nog niet van weten: "Die uitspraak zit niet in ons hoofd"

Op de eerste rustdag in de Tour staat Remco Evenepoel op de tweede plaats in het klassement. Toch houdt hij de voeten op de grond over zijn ambities.

In de graveletappe van afgelopen zondag maakte Evenepoel indruk, maar tijd terugpakken op zijn concurrenten lukte niet. Hij verloor er wel ook geen, waardoor hij nog altijd op 33 seconden van Tadej Pogacar staat. Evenepoel en Pogacar verblijven tijdens de eerste rustdag in hetzelfde hotel. "Ik heb nog geen plannetjes gesmeed met Tadej, ik moet je teleurstellen. Ik ben hem nog niet tegengekomen", zei Evenepoel op zijn digitale persconferentie. Evenepoel verwacht duel Pogacar-Vingegaard In zijn eerste Tour mikte vooraf Evenepoel op een plek in de top vijf. Die ambitie stelt hij nog niet bij op de eerste rustdag, ook al heeft Evenepoel al een minuut voorsprong op nummer vier Primoz Roglic. "Ik denk dat het rechtstreekse duel tussen Pogacar en Vingegaard er nog aankomt en momenteel staat Pogacar op kop. Het zal nog een mooie strijd worden en hopelijk kan ik er nog zo lang mogelijk deel van uitmaken." Misschien kan Evenepoel wel profiteren van de rivaliteit tussen de twee? "De uitspraak van de twee honden en het been zit nog niet in ons hoofd", stelde Evenepoel nog duidelijk. Top vijf en eventueel het podium blijft het doel.