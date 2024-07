Van Aert brengt bondscoach Vanthourenhout in nauwe schoentjes: "Nooit besproken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert stelde tijdens de eerste tijdrit in de Tour teleur. Hij is dan ook realistich over zijn kansen in de olympische tijdrit op de Spelen in Parijs.

In de eerste tijdrit in de Tour ging Wout van Aert voluit, maar dat volstond niet voor een goede prestatie. Van Aert werd pas 24ste op bijna twee minuten van winnaar Remco Evenepoel. Geen goed teken voor de Spelen dus. Over minder dan drie weken, op 27 juli, wordt in Parijs de olympische tijdrit afgewerkt. Van Aert weet dat hij geen favoriet is voor goud. "Dat was ik niet, en in die rol geraak ik niet meer", citeert HLN hem op een persconferentie op de rustdag. Van Aert wil de Tour uitrijden De tijdrit in Parijs is 30 kilometer lang en voornamelijk vlak. Van Aert zal wel met bijzonder veel motivatie aan de start staan, maar een favoriet noemt hij zichzelf niet. "Het zal heel moeilijk zijn om daar een medaille te pakken." Bondscoach Sven Vanthourenhout kondigde enkele dagen geleden aan dat Van Aert de Tour mag verlaten wanneer hij dat wil, in functie van de Spelen. Visma-Lease a Bike ontkrachtte dat, Van Aert doet dat nog eens. "Ik was een beetje verrast om dat te lezen, want dat is nooit met Sven besproken. Het is altijd de bedoeling geweest om de Tour uit te rijden. Ik heb deze wedstrijd echt nodig om mezelf terug te vinden."