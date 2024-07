Er moet Oumi Rayane iets van het hart: "Het is angstaanjagend, het moet stoppen"

Remco Evenepoel is bezig aan zijn eerste Tour de France. Vrouw Oumi Rayane volgt hem in Frankrijk op de voet, al was daar toch ook een keertje een hachelijk momentje bij. Dat liet ze via de sociale media weten.

Na twee keer aan de start te hebben gestaan van de Giro en de Vuelta is Remco Evenepoel nu bezig aan zijn eerste Tour de France. Hij deed het tot nu toe uitstekend en staat bij de eerste rustdag knap tweede op 33 seconden van Tadej Pogacar.

De podiumceremonie van de tijdrit die door Remco Evenepoel gewonnen werd, is uitgedraaid op een hachelijk moment voor Oumi Rayane, de vrouw van Evenepoel. Dat liet ze zelf weten in berichten via de sociale media.

© photonews

Ze wilde die ceremonie vanop de eerste rij volgen om haar man te zien glunderen, maar moest zich daarbij door de massa begeven. En dat was niet makkelijk, want ze kreeg in een filmpje dat ze postte duidelijk de nodige duwtjes.

Crimineel?

"Het is om te tonen hoe het er écht aan toe gaat", aldus Rayane in een boodschap die ze erbij plaatste. "Naar de Tour gaan zou fun moeten zijn zeker? Iedereen denkt dat het allemaal maar plezier en een spel is, maar dat is het dus niet. Het is echt angstaanjagend."

"Ik ben het beu om telkens duwtjes te incasseren van supporters. Remco zou zich niet druk moeten maken in al dit soort zaken, maar nu moest hij nog ergens apart twee minuten met mij afspreken. Ze doen alsof ik een crimineel ben."