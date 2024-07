Tom Steels analyseert de eerste week van Remco Evenepoel: "Veel om hem te doen"

Remco Evenepoel haalde de eerste rustdag in de Tour de France op een knappe tweede plaats, op amper 33 seconden van leider Tadej Pogacar. En dus zijn ze bij Soudal - Quick-Step toch wel tevreden over de gang van zaken.

Tom Steels is een gelukkig ploegleider bij Soudal - Quick-Step. Dat heeft hij niet onder stoelen of banken geschoven bij Vive le Vélo: "Of alles loopt zoals we vooraf hadden verwacht? Het loopt voorlopig beter dan verwacht."

"We weten dat Remco Evenepoel iemand is met uitzonderlijke klasse, maar toch. Ik ben vooral blij dat hij de tijdrit heeft kunnen winnen. Een eerste ritzege in de Tour de France zal voor hem een enorme bevrijding zijn geweest."

© photonews

"Het is een belangrijke overwinning in je debuut-Tour. Als je weet wat de Tour de France is, dan is het echt chapeau zeggen wat hij tot op heden heeft neergezet." Evenepoel staat momenteel tweede in de stand én is de beste jongere.

Rol van Klaas Lodewyck

"Klaas Lodewyck is binnen onze ploeg de man die zich het meeste met Remco bezighoudt. Dan moet er inderdaad wel een klik zijn. Remco is iemand waar ook heel veel om te doen is, en dat is zeker niet gezegd met verkeerde bedoelingen."

"Ik kan mijn ervaring bijbrengen in een race als de Tour de France. Het is een kwestie van niet te veel te zeggen, zodat de focus niet verloren gaat. Ook qua omkadering staan we ondertussen toch wel heel ver", aldus nog Steels.