"Zal nog eens met Greg babbelen": Evenepoel onthult waarom hij raad vraagt aan Van Avermaet

Daags na de rustdag wordt er opnieuw gesprint in de Tour, woensdag volgt er een overgangsetappe in het Centraal Massief. En daar Greg Van Avermaet alles over.

Woensdag rijden renners de elfde Touretappe van 211 kilometer tussen Évaux-les-Bains en Le Lioran. In de laatste 40 kilometer moeten de renners over een beklimming van eerste categorie, twee van tweede categorie en een van derde categorie.

De finale van die elfde rit is exact dezelfde als de vijfde etappe van de Tour van 2015. Greg Van Avermaet won toen zijn tweede en laatste Tourrit voor Thomas De Gendt. Van Avermaet pakte toen ook voor het eerst geel.

Evenepoel vraagt raad aan Van Avermaet

Remco Evenepoel heeft er wel zijn zinnen op gezet. "Vooral als Belg spreekt mij die etappe aan, want Greg Van Avermaet won de laatste keer in Le Lioran", zegt Evenepoel bij Sporza. "Het is een tricky etappe, er zou wel eens strijd geleverd kunnen worden voor het klassement."

Evenepoel heeft de etappe wel niet verkend, want ligt ze erg afgelegen. "Ik zal zeker nog eens babbelen met Greg over die laatste 50-60 kilometer, want het is volledig hetzelfde, denk ik", stelt Evenepoel.

De eerste test volgt echter zaterdag met als eerste de Col du Tourmalet (18.9 km aan 7.4%). Daarna volgen nog de Hourquette d’Ancizan (8.3 km aan 5%) en de slotklim naar Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (10.6 km aan 8%).