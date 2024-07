🎥 Jonas Vingegaard komt met bijzonder emotionele reactie na onverwachte ritzege in de Tour

Jonas Vingegaard is nu ook helemaal terug. De Deen dichtte een gat 30 seconden op Tadej Pogacar en klopte zijn rivaal ook nog eens in de sprint.

98 dagen geleden lag Jonas Vingegaard in een gracht in het Baskenland het kermen van de pijn. De deen brak daarbij zijn sleutelbeen, enkele ribben en hield er ook een gekneusde long en een klaplong aan over.

De Deen lag elf dagen in het ziekenhuis en dacht even aan stoppen, maar nu is Vingegaard helemaal terug. "Natuurlijk is dit zeer emotioneel voor mij", reageerde Vingegaard op de rollen tijdens zijn cooling down. "Ik heb er geen woorden voor."

"Het betekent zoveel. Na alles wat ik heb meegemaakt de voorbije drie maanden. Daar denk je dan aan terug. Ik had dit nooit kunnen doen zonder mijn familie", benadrukte Vingegaard nog eens.

Vingegaard deelt tik uit aan Pogacar

Vingegaard leek opnieuw tijd te moeten toegeven op Pogacar, na een aanval van de Sloveen op de Puy Mary. "Ik had geen antwoord. Die aanval was echt supersterk", gaf Vingegaard ook eerlijk toe.

Vingegaard reed een gat van zo'n 30 seconden dicht op Pogacar. "Maar ik moest blijven vechten en ik dacht dat ik niet meer zou kunnen terugkeren, maar ik heb niet opgegeven."

En Vingegaard klopte Pogacar ook nog eens in de sprint. "Ik ben verrast dat ik hem kon kloppen in de sprint. Dit had ik 3 maanden geleden nooit voor mogelijk gehouden."