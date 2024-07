Is groene trui nog mogelijk voor Jasper Philipsen? Philip Roodhooft spreekt klare taal

De eerste zege voor Alpecin-Deceuninck in de Tour is eindelijk binnen met Jasper Philipsen. Ook de groene trui hebben ze nog niet uit hun hoofd gezet.

Tot rit tien heeft Jasper Philipsen moeten wachten op zijn eerste ritzege in de Tour, maar dankzij een fenomenale lead-out van Mathieu van der Poel is het dan toch gelukt. Al was er bij de ploeg nooit twijfel.

"Het zou niet logisch zijn om na een eerste week waarin het niet super was, maar waarin we ook niet door het ijs zijn gezakt, om dan aan alles te beginnen twijfelen. Het was gemiddeld en doorsnee", zegt hij bij Wielerflits.

Toch ziet Roodhooft niet echt veel verschil in vorm bij Philipsen in vergelijking met vorig jaar, het zat gewoon nog niet mee. Bij Van der Poel was de vorm wel even wat minder door het gebrek aan competitie.

Alpecin-Deceuninck gelooft in groene trui

Door zijn ritzege en de tussensprint heeft Philipsen de kloof met groene trui Biniam Girmay verkleint van 96 naar 74 punten. Nog altijd een stevige kloof, maar bij Alpecin-Deceuninck geloven ze er wel nog in.

"De kloof is groot, dat kan je niet anders zeggen. Het wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Het gat wordt iets kleiner. We zullen voor die groene trui blijven vechten tot zolang het mathematisch mogelijk is. Niet alleen uit principe, maar ook omdat we er écht nog in geloven."