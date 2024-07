Remco Evenepoel onthult ambities in verraderlijke etappe: "Dat wordt het doel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na de wandeletappe van dinsdag trekt het peloton woensdag naar het Centraal Massief. De finale wordt pittig en Remco Evenepoel is dan ook op zijn hoede.

Ploegleider Klaas Lodewyck noemde de etappe van woensdag verraderlijk. Remco Evenepoel stemt daar volledig mee in. Omdat het een etappe is waarin alles kan gebeuren en veel zal afhangen van de situatie.

"Het is een ideaal parcours voor mij om aan te vallen, maar deze rit is ook op het lijf geschreven van de andere klassementsmannen", zei Evenepoel vooraf bij Het Nieuwsblad. Maar de benen moeten ook goed zijn.

Wat doet Evenepoel in elfde etappe?

"Als de benen niet goed zijn, kan je hier vandaag snel veel tijd verliezen. We moeten gefocust en aandachtig blijven, en we kunnen vuurwerk verwachten in de finale", voorspelde Evenepoel ook nog.

Er liggen bonificatieseconden op de voorlaatste klim, daarna is het nog 15 kilometer naar de finish. Daarna is er nog één beklimming van derde categorie, op 3 kilometer van de streep. Ook de slotkilometer loopt nog zo'n 5% omhoog.

Zal Evenepoel zelf aanvallen vandaag? "Als er een grote groep wegrijdt, zou het niet verstandig zijn om aan te vallen want dan zijn alle bonificaties al weg. Het eerste doel is om geen tijd te verliezen vandaag."