Remco Evenepoel opnieuw op de korrel genomen: "Respectloos. Dat doe je gewoon niet"

Remco Evenepoel gaf tijdens de achtervolging op Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar een klein zetje aan Primoz Roglic. Ex-renner Marcel Kittel vindt dat niet kunnen.

In de finale van de elfde etappe vormden zich twee koppeltjes. Jonas Vingegaard kwam bij Tadej Pogacar, terwijl Remco Evenepoel bij Primoz Roglic kwam. Het verschil tussen de twee duo's was zo'n 30 seconden.

Roglic had zichzelf opgeblazen toen hij Vingegaard probeerde te volgen in zijn jacht op Pogacar, waardoor Evenepoel het merendeel van de achtervolging deed. Hij gaf Roglic op een gegeven moment dan ook een zetje.

Kittel kritisch voor Evenepoel

"Zo’n duwtje vind ik persoonlijk echt niks, het is respectloos in mijn ogen. Ze strijden allebei voor podium Tour", zegt ex-renner Marcel Kittel bij NOS. "Dat doe je gewoon niet. In de grupetto kan het wel, maar nu is het niet collegiaal."

"Het is speculatie wat hij ermee bedoelt, maar voor mij is dit een mooie kans om aan de kijkers te laten zien van: 'Hij (Roglic, nvdr.) is 'op' en ik geef hem een duwtje. Ik ben de sterke renner van ons twee.' Van mij mag dat eigenlijk niet."

"Niet al zijn kopbeurten waren van harte, ik denk dat hij op de limiet zat. Uiteindelijk kan ik daar ook positieve conclusies uit trekken", zei Evenepoel zelf bij Sporza achteraf.

Het zetje van Evenepoel aan Roglic