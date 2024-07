BREAKING: Fabio Jakobsen moet afstappen en luitenant van Cav (ex-Quick-Step) zelfs niet meer gestart in de Tour

Het lijkt in de Tour bijltjesdag bij de sprintersteams. Met Fabio Jakobsen verdwijnt toch een grote naam onder de sprinters uit de Tour. Michael Morkov, de loods van Mark Cavendish, was niet meer van start gegaan.

Er liggen verscheidene redenen aan de basis van hun opgaves. Voor Fabio Jakobsen is het na zijn vertrek bij Soudal Quick-Step een moeilijk eerste jaar bij dsm-firmenich. De sprints hebben nog niet opgeleverd waar de Nederlander op had gehoopt. Zijn vijfde plek in de vijfde rit naar Saint-Vulbas is zijn beste uitslag in deze Tour.

Voorts was Jakobsen vaak in de achterste regionen van het peloton te vinden. De etappe naar Villeneuve-sur-Lot was in theorie voor hem misschien een nieuwe kans, maar hij moest al vroeg lossen uit het peloton. Met 180 kilometer te gaan hield de spurter het voor bekeken en stapte hij in de volgwagen van zijn ploeg. Exit Jakobsen.

© photonews

De Tour heeft ook afscheid genomen van de lead-out van één van de topsprinters. Bij Astana heeft Michael Morkov positief getest op Covid-19. De Deen staat al verschillende jaren bekend als één van de beste aantrekkers van de sprint in het peloton. Hij zal niet meer de kans krijgen om dat nog eens te bewijzen.

Astana heeft hem vanwege zijn coronabesmetting uit de Tour genomen. De schrik voor Covid zit er blijkbaar terug goed in: de voltallige EF-ploeg verscheen voor aanvang van de start van de twaalfde Tourrit met een mondmasker. Morkov kan wel troost vinden in het feit dat kopman Cavendish zijn ritzege al beet heeft.