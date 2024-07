BREAKING: Red Bull-BORA-hansgrohe laat Primoz Roglic niet meer starten in de Tour

Primoz Roglic zal ook dit jaar de Tour niet uitrijden. De Sloveen kan niet meer verder na zijn valpartij in de twaalfde etappe.

"Primoz Roglic werd na de etappe van gisteren en vanochtend opnieuw zorgvuldig onderzocht door ons medisch team. Er is besloten dat hij vandaag niet zal starten, om zich te concentreren op volgende doelen".

Met die boodschap op de sociale media van Red Bull-BORA-hansgrohe komt er een einde aan de Tour van Primoz Roglic. De Sloveen komt vrijdag niet meer aan de start van de 13de etappe in de Tour.

Derde opgave op rij in de Tour

De Sloveen was woensdag al ten val gekomen in de 11de etappe en verloor toen een halve minuut, maar kreeg die tijd terug door de 3 kilometer-regel. Een dag later lag Roglic echter opnieuw tegen de grond.

Dat was op iets meer dan 10 kilometer van de streep en dus werd de tijd wel aangerekend. Roglic verloor 2'27" en zakte van plaats vier naar zes in het klassement. Zijn achterstand op het podium was al meer dan drie minuten.

Voor Roglic is dit zoveelste tegenslag in de Tour. In 2021 en 2022 moest hij ook al opgeven door een valpartij, vorig jaar werd hij niet geselecteerd. In 2020 leek hij op weg naar de eindzege, maar Pogacar reed hem op de voorlaatste dag nog uit het geel.