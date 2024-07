Treft Tourorganisator ASO schuld aan valpartij Roglic? Parcoursbouwer bijt stevig van zich af

De gevaarlijke finale richting Villeneuve-sur-Lot is een rechtstreeks gevolg van de opgave van Primoz Roglic. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou wil niet met de vinger gewezen worden.

Een verkeerseiland op zo'n 12 kilometer van de streep veroorzaakte donderdag een zware valpartij in de 12de etappe. Lutsenko miskeek zich op het slecht aangegeven verkeersmeubilair en ging tegen de grond.

De Kazach sleurde enkele renners mee in zijn val, waaronder dus Primoz Roglic. De Sloveen verloor meer dan twee minuten en moest een dag later ook opgeven. Treft Tourorganisator ASO daar schuld aan?

Gouvenou over val Roglic

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou vindt alleszins van niet. "We hadden de avond voordien nog een communiqué gedeeld met de melding dat dit gevaarlijk kon zijn", zegt hij bij Sporza. "Iedereen was ervan op de hoogte, maar helaas kan je niet alles wegnemen."

Volgens Gouvenou is het weghalen van het verkeerseiland geen optie, omdat dat meer dan 100.000 kost. Er zijn ook andere invalswegen bestudeerd, maar die waren door heel wat rotondes geen optie.

Er stond geen seingever bij het verkeerseiland, in de Tour lijkt het aantal mobiele seingevers veel lager te liggen dan in de Vlaamse koersen. "We hebben er 9", zegt Gouvenou. "We doen grote inspanningen. Je kan niet beweren dat de Tour de France slecht georganiseerd is."