Patrick Lefevere beleefde schrikmomentje in de volgwagen tijdens bezoek aan de Giro d'Italia Women

Patrick Lefevere was bij de start van de Tour even ter plekke aanwezig, nu is hij op bezoek in de Giro d'Italia Women. En daar beleefde hij een schrikmomentje in de volgwagen.

Terwijl Soudal Quick-Step met Remco Evenepoel jaagt op een podiumplaats in de Tour is AG Insurance-Soudal aan de slag in de Giro d'Italia Women. En de jonge Belgische ploeg doet het ook goed. Kimberley Le Court Pienaar eindigde al vijfde, zesde en tiende en staat momenteel zesde in het klassement. Ook de 18-jarige Lore De Schepper maakte al indruk, in de eerste bergrit werd ze knap elfde. Ghekiere rijdt op volgwagen in Giro In tegenstelling tot bij de mannenploeg heeft Lefevere weinig te zeggen bij de vrouwenploeg. "Het is hier gewoon de bedoeling om door mijn aanwezigheid hen extra moraal te geven", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Lefevere volgde de Giro d'Italia Women vanuit de volgwagen, maar beleefde wel een schrikmomentje toen Justine Ghekiere van fiets moest wisselen. "Daardoor was ze een beetje zenuwachtig." "En plots voelden we een bonk. Ze was achterop de wagen gereden. Met een bebloede lip tot gevolg. Ook Jolien (D'Hoore, nvdr.) was trouwens door het ongeval even van haar melk." Lefevere trok met Ghekiere nog even naar een ziekenhuis ter controle.





