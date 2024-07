Van Gils spreekt Capiot radicaal tegen over incident en wijst hem nogmaals met de vinger

Een dag na het incident in de sprint tussen Maxim Van Gils en Amaury Capiot zit het er nog altijd bovenarms op. Van Gils vindt nog altijd dat de fout bij Capiot ligt.

Voor zijn manoeuvre in de sprint kreeg Maxim Van Gils een boete van 1500 Zwitserse frank en een aftrek van 60 UCI-punten. Volgens Van Gils een straf die overdreven is, vooral omdat het de zwaarste is die in deze Tour al gegeven is.

Van Gils vindt het ook vreemd dat enkel hij een straf heeft gekregen en Capiot niet. De Belg van Lotto Dstny is er nog altijd van overtuigd dat Capiot in de fout ging. "Hij wijkt totaal van zijn lijn af en verpest zo ook onze dag. Het is meer zijn fout dan de mijne", zegt Van Gils bij Sporza.

Van Gils zoekt toenadering, Capiot weigert

Hij vindt dan ook dat Capiot in de spiegel moet kijken en toegeven dat hij ook in de fout ging. Lotto Dstny en Arkea-B&B Hotels sliepen vrijdag in hetzelfde hotel, maar een toenadering tussen Van Gils en Capiot kwam er niet.

Volgens Capiot keek niemand van Lotto Dstny hem aan, maar Van Gils nuanceert dat. "Ik heb hem gisteren een bericht gestuurd om te vragen hoe het met hem ging. Hij heeft er niet op geantwoord."

Deze ochtend wilde Van Gils ook een korte babbel met Capiot regelen via de persverantwoordelijken. "Maar ook dat wou hij niet. Dan ligt het toch meer aan hem dan aan mij", besluit Van Gils.