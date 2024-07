🎥 Moedige Lotte Kopecky grijpt naast de roze trui: Longo Borghini te sterk in slotrit Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om de Giro d'Italia Women te winnen. Ze zette Longo Borghini nog onder druk, maar kwam uiteindelijk te kort voor de eindzege.

Lotte Kopecky moest in de slotrit van de Giro d'Italia één seconde goed maken op Elisa Longo Borghini om de eindzege te pakken. In de top drie eindigen en dat voor Longo Borghini doen was voor Kopecky dus genoeg.

In de slotrit lagen nog een beklimming van derde categorie en een beklimming van eerste categorie. Justine Ghekiere wilde haar bergtrui veilig stellen en sprong mee in de kopgroep, de Belgische slaagde daar ook in.

Longo Borghini te sterk voor Kopecky

Op zo'n 40 kilometer van de streep kwam alles weer samen, wat goed was voor Kopecky. Lang duurde dat wel niet, want een paar kilometer later reden Le Court, Koch en Edwards weg uit het peloton. Zij pakten al snel een voorsprong van een halve minuut.

Kopecky had met Fisher-Black nog maar één ploeggenote, die het gat niet dicht kreeg. De wereldkampioen probeerde het op zo'n 5 kilometer dan zelf op de laatste beklimming, maar kwam ook niet veel dichter van de drie koplopers.

Het werd een sprint met drie voor de ritzege, waarin de Mauritiaanse Le Court de snelste was. Kopecky versnelde nog op 300 meter van de streep, maar Longo Borghini kleefde aan haar wiel. De Italiaanse sprintte nog weg van Kopecky en stelde haar eindzege in de Giro veilig.

🚴🇮🇹 | Le Court schrijft geschiedenis met de eerste zege ooit voor Mauritius en op de achtergrond probeert Lotte Kopecky uit alle macht nog de ronde te winnen. Het mocht echter niet baten. Longo Borhini eist de roze trui op. 🎀 #GirodItaliaWomen



