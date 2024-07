De Cauwer heeft fantastisch nieuws voor Van Aert en Evenepoel voor de Olympische Spelen

De focus van de wielerwereld is nog een week gericht op de Ronde van Frankrijk. Daarna komen de Olympische Spelen er al bijna meteen aan.

Heel wat renners die nu de Ronde van Frankrijk rijden, trekken straks naar de Olympische Spelen in Parijs. Zes dagen na de slottijdrit in Nice staat de olympische tijdrit op het programma, een week later de wegrit.

Voor België nemen Wout van Aert en Remco Evenepoel deel aan de tijdrit. Zij willen beter doen dan hun zesde en negende plaats van drie jaar geleden in Tokio. Evenepoel is als wereldkampioen een van de topfavorieten.

Stuyven extra troef voor Van Aert en Evenepoel?

In de wegrit krijgen Van Aert en Evenepoel de steun van Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Vorig jaar op het WK in Glasgow werd Stuyven nog zesde, Benoot negende. Ze kunnen dus ook zelf een prijs rijden als dat nodig is.

In de Tour maakt vooral Jasper Stuyven indruk op José De Cauwer. "Hij is echt in orde, je kunt zelfs bijna spreken over 2,5 kopman in Parijs. Een man als Stuyven, ik zou nu al durven zeggen dat hij een extra pion wordt", zei De Cauwer bij Sporza.

Net als Wout van Aert viel Jasper Stuyven zwaar in Dwars door Vlaanderen. Hij kon wel de Giro rijden en werd ook onverwacht opgeroepen voor de Tour. In de gravelrit leek Stuyven op weg naar de zege, maar werd hij in de slotkilometer nog gegrepen.