Remco Evenepoel deelt klein prikje uit: "Voor hetzelfde geld kan ik straks weer niks"

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard waren opnieuw een maatje te groot, maar Remco Evenepoel werd voor de tweede dag op rij wel derde. Hij deed ook een goede zaak voor het podium.

Remco Evenepoel liet Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar wegrijden, de witte trui deed geen moeite om hen te volgen. Hij koos opnieuw voor zijn eigen tempo en kwam binnen op net geen drie minuten van Pogacar.

"Ik heb even geprobeerd om te volgen", zei Evenepoel bij Sporza. "Als Jonas het tempo even had laten zakken, kon ik misschien nog terugkeren. Maar daarna heb ik gewoon mijn eigen tempo gereden om zeker niet over de limiet te gaan."

Evenepoel denkt nog niet aan podium in de Tour

Evenepoel werd twee keer derde in de Pyreneeën en dat is ook zijn plaats in het klassement. Hij heeft nu vijf minuten achterstand op Pogacar, maar ook evenveel voorsprong op nummer vier Almeida. Het ziet er dus goed uit.

Toch wil Evenepoel het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is. De laatste drie ritten in de Alpen worden nog bijzonder zwaar met twee bergritten en ook nog een afsluitende tijdrit.

"Voor hetzelfde geld moet ik van jullie volgende week weer horen dat ik niets kan", zei Evenepoel over een mogelijke inzinking in de derde week. "We moeten de voetjes op de grond houden en gewoon blijven werken."