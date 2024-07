Vive le Vélo herinnert groots Wout van Aert-plan en voorspelt dat er zo eentje op komst is: "Of veranderd door finale?"

Is er sprake van een groots plan rond Wout van Aert dat opgezet kan worden? In 'Vive le Vélo' is er hierover gediscussieerd.

Eerst werd er teruggeblikt op de rit naar de Pla d'Adet en de tactiek die UAE uittekende door Adam Yates voorop te sturen. "Ik herinner me dat Wout van Aert twee jaar geleden in de Pyreneeën de rode loper uitrolde voor Vingegaard. Wat nu het plan van UAE was, werd toen in het kamp van Jumbo-Visma gedaan", zegt Jan Bakelants.

"Wout van Aert ging toen mee in een vroege ontsnapping. UAE en Visma-Lease a Bike waren deze keer opvallend afwezig in de vroege vlucht." Sep Vanmarcke voorspelt dat het op deze zondag wel de tactiek zal zijn van die laatste ploeg om Van Aert vooruit te sturen op weg naar de iconische aankomstplaats Plateau de Beille.

Van Aert loste in de vorige rit bewust vroeg. Dat kan een voorteken zijn. Heeft hij dan een soort van rustdag achter de kiezen? "Rustdag is een groot woord, maar ze hebben hem wel die reserve laten behouden. Van Aert en Laporte volgden makkelijk in de gruppetto." Ze moeten dus klaar zijn voor de volgende rit, die is heel belangrijk.

© photonews

"Het is een etappe met grote valleien. Grote motoren kunnen daar heel veel doen." Integendeel tot die eerste bergrit in de Pyreneeën. "Daarom hebben ze Wout zijn krachten laten sparen, omdat het toch in de finale zou gebeuren. Wout van Aert en Laporte zijn op die cols van geen meerwaarde." Een dag later kunnen ze dat wel zijn.

Vanmarcke verwacht dus dat Visma-Lease a Bike zijn ploeg aan het werk zet en dus ook Van Aert. "Of is dat veranderd door de finale van rit 14?" We moeten inderdaad ook rekening houden met de mentale dreun die Pogacar uitgedeeld heeft aan de troepen van Vingegaard.