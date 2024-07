📷 🎥 Alpecin-Deceucinck eert Poulidor opnieuw, Van der Poel duikt op met LeBron James

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Alpecin-Deceuninck opnieuw uitgepakt met een speciaal paars-geel shirt ter ere van Raymond Poulidor. Mathieu van der Poel dook dan weer op in een opvallende promovideo.

In 2021 pakte Alpecin-Deceuninck een eerste keer uit met de paars-gele shirts waarin Raymond Poulidor reed. De ploeg reed toen in de eerste rit in de shirts, een dag later won Van der Poel en pakte hij geel.

De shirts werden nadien geveild voor het goede doel en sindsdien pakt de ploeg op een rustdag in de Tour telkens uit met een nieuwe versie. Ook die shirts worden geveild voor het goede doel. Ook de regenboogtrui van Van der Poel is aangepast.

"We begonnen met deze actie in 2021 en verzamelden sindsdien al 300.000 euro", klinkt het. "De opbrengsten worden opnieuw geschonken aan verschillende organisaties die mogelijkheden bieden voor kinderen en jongvolwassenen om te bewegen te revalideren."

Van der Poel zelf dook nog op in een nieuwe promovideo van Canyon, de fietsen waarop ze bij Alpecin-Deceuninck rijden. De wereldkampioen is ook ambassadeur bij Canyon en tekende onlangs een contract van 10 jaar.

Wie ook opduikt in de video is LeBron James. De Amerikaanse basketballegende is voor een stukje eigenaar van Canyon. Al rijden Van der Poel en James niet samen in de video. "Dat zou zinloos zijn, niet geloofwaardig", zegt Nicolas de Ros Wallace, CEO van Canyon, bij Het Nieuwsblad.