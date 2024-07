Lotte Kopecky haalt uit naar concurrenten in de Giro: "Begrijp het niet echt"

Lotte Kopecky kan bijzonder tevreden terugblikken op de Giro met een ritzege en tweede plaats in het eindklassement. Toch greep ze net naast de roze trui in de slotrit.

Voor Lotte Kopecky was de Giro d'Italia Women haar laatste voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Ze had de ambitie om een rit te winnen en dat lukte ook, maar Kopecky deed het ook bergop opnieuw uitstekend.

Kopecky kon opnieuw mee met de beste renners bergop en werd net als vorig jaar in de Tour tweede in het eindklassement. Al had ze ook de Giro kunnen winnen, want in de slotrit moest ze maar één seconde goedmaken.

Kopecky begrijpt concurrenten niet

Drie vluchters bleven echter voorop, waardoor de bonificatieseconden al weg waren. Kopecky had slechts één ploeggenote meer met Fisher-Black in het peloton en geen enkele andere ploeg wilde het gat dichtrijden.

"Ik begrijp het niet echt. Er waren nog teams met drie of meer rensters in onze groep. En ook zij deden niets", zei Kopecky bij Het Nieuwsblad. "Onbegrijpelijk. Want anders was het gat zeker gedicht en maakten ze zelf ook nog kans op de ritzege."

"Vraag me niet waarom de anderen zo passief koersten. Want daar heb ik geen antwoord op. Als we hier strijden om de overwinning en de bonificatieseconden is het iets heel anders", besloot Kopecky nog.