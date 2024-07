Moeder van Wout van Aert over opdringere fans: "Dan verliest hij zijn geduld wel eens"

Wout van Aert is een van de beste en dus ook bekendste renners in België. Dat heeft echter ook een stevige keerzijde, waarbij Van Aert in lastige situaties terechtkomt.

Als een van de beste renners ter wereld kan Wout van Aert rekenen op heel wat fans, in binnen- en buitenland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Evenepoel of Van der Poel woont Van Aert nog altijd in België.

En in Vlaanderen zijn sommige fans wel wat opdringerig. "We hebben al herhaaldelijk meegemaakt dat we zelfs tijdens etentjes op restaurant met familie of vrienden gestoord werden", zegt zijn moeder Ivonne Boeckx bij Het Nieuwsblad.

"Dan durft Wout wel eens zijn geduld te verliezen." Ook op het eerste schoolfeest van zijn zoontje Georges werd Van Aert onmiddellijk door heel wat mensen aangeklampt. Dan greep de directie van de school wel meteen in.

Van Aert woont dicht bij kampplaats

Ook aan zijn woning in Herentals wordt Van Aert vaak lastiggevallen. Van Aert woont namelijk niet ver een kampplaats waar in de zomer heel wat jeugdgroepen neerstrijken. Al is Van Aert nu natuurlijk in Frankrijk voor de Tour.

"Dan komen er wel eens groepjes scouts of chiro aanbellen in het kader van een ruiltocht. Sympathiek allemaal, maar dat is toch een behoorlijke aanslag op je privéleven", zegt zijn moeder nog