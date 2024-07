Nog meer tegenslag: ploeggenote van Lotte Kopecky krijgt nog een domper te verwerken

Lotte Kopecky zal op de Olympische Spelen in Parijs geen rekening moeten houden met haar ploeggenote Marlen Reusser. Voor de Zwitserse een zoveelste opdoffer dit seizoen.

Marlen Reusser (32) kreeg in het voorjaar al af te rekenen met een coronabesmetting en een zware val in de Ronde van Vlaanderen waarbij ze haar kaak brak. De voorbije maanden liep Reusser nog enkele virale infecties op.

Reusser onderging verschillende onderzoeken en liet zelfs een tand trekken. Ze kreeg ook een antibioticakuur voorgeschreven, maar veel hielp het allemaal niet. Reusser heeft nog altijd last van koorts.

Geen Reusser op de Spelen

Veel heeft Reusser de afgelopen weken en maanden niet kunnen trainen en dus moet de Zwitserse moet dus de Olympische Spelen in Parijs aan zich voorbij laten gaan. "Een groot deel van mijn behandeling bestaat nu uit rusten."

Voor Reusser was wellicht de laatste kans om te schitteren op de Olympische Spelen. Drie jaar geleden moest ze in Tokio tevreden zijn met zilver, Annemiek van Vleuten was toen de beste tegen de klok.

"Ik ga er alles aan doen om in topvorm aan de start te verschijnen op het wereldkampioenschap in Zürich." In eigen land wil Reusser de regenboogtrui pakken in het tijdrijden, ze werd in 2020 en 2021 al eens tweede.