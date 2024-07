Adrie van der Poel over Wout van Aert en zoon Mathieu: "Daar kijkt hij niet naar"

Mathieu van der Poel wilde een rit winnen in de Tour, maar is nog niet in de buurt gekomen. Vader Adrie van der Poel ziet nog maar weinig kansen voor zijn zoon in de Tour.

Een elfde plaats in de gravelrit, dat is voorlopig het beste resultaat van Mathieu van der Poel in deze Tour. De wereldkampioen probeerde het enkele keren in de vlucht, maar deed nooit mee tot het einde voor de zege. "Hij heeft gedaan wat hij kon, meer kan hij niet doen", zegt vader Adrie van der Poel bij HLN. "Jasper Philipsen heeft drie ritten gewonnen en daar moet iedereen heel blij mee zijn", gaat Van der Poel verder. Toch had Van der Poel graag een etappe gewonnen in deze Tour. Maar er zijn bijna geen kansen meer voor klassieke renners zoals Van der Poel. Enkel de toppers in het klassement en de sprinters komen nog aan hun trekken. Van Aert en Van der Poel samen in de vlucht? Donderdag lijkt een etappe te worden voor de vluchters, voor Van der Poel wordt het wellicht de laatste kans. Zal Van der Poel zijn kansen gaan? "Dat hangt ervan af of hij er zin in heeft", zegt vader Van der Poel. "Dat Wout van Aert het daar wil proberen? Matje kijkt daar niet naar. Bij de ploeg dringen ze dan ook niet aan. Een renner dingen tegen zijn zin laten doen, dat werkt toch niet."