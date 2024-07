Bondscoach blikt vooruit op Olympische Spelen en heeft lof voor verrassende Belg

Volgende week vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Zeker in het wielrennen rekenen we daar toch wel op heel wat medailles. Wout van Aert, Remco Evenepoel en Lotte Kopecky moeten tot grootse dingen in staat zijn in de tijdrit én de wegrit.

Sven Vanthourenhout is als bondscoach ook nog eens naar de Tour de France gekomen. En hij ziet veel zaken om positief over te zijn: "Met de zenuwen zit het goed, want de renners zijn heel goed bezig", klinkt het in de live-omkadering van de Tour de France op de VRT.

"Het is aan ons om logistiek alles klaar te krijgen. Alles is oké en ik sta hier ontspannen in de Tour de France." Waarop het ging over hoe goed de renners in de Tour de France rijden, met name ook Jasper Stuyven.

© photonews

Volgens José De Cauwer wordt hij door zijn topvorm zo'n beetje kopman nummer 2,5. "Ik ben heel tevreden met Jasper Stuyven zijn niveau en ik had daar ook stilletjes op gehoopt. In het voorjaar was hij al van heel hoog niveau."

"Dat hij werd toegevoegd aan de Tour de France? Dat is door ons besproken. De Olympische Spelen waren voor hem het hoofddoel voor het einde van dit seizoen. Wat hij nu laat zien stemt me zeker tevreden", aldus Vanthourenhout.

De puzzel van de Olympische Spelen

"De Olympische Spelen blijft altijd puzzelen, het is anders dan een EK of WK. Iedereen draagt zijn steentje bij, alles loopt zoals het moet lopen. Het is nu zaak om de renners gezond te houden en gezond aan de start te brengen."

"Voor de tijdrit hebben we een goede Remco Evenepoel gezien, maar een Ganna en een Tarling bereiden zich hier niet voor. Voor de wegrit verwacht ik een heel goede van der Poel, maar ook Pedersen bijvoorbeeld."