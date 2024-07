Tom Boonen spreekt over de Olympische medaillekansen van Remco Evenepoel: "Ben misschien van oude stempel, maar ..."

Volgende week vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Zeker in het wielrennen rekenen we daar toch wel op heel wat medailles. Wout van Aert, Remco Evenepoel en Lotte Kopecky moeten tot grootse dingen in staat zijn in de tijdrit én de wegrit.

In de tijdrit rekenen we op Remco Evenepoel en Wout van Aert om ons aan eremetaal te helpen. Zeker Evenepoel zit in een prima vorm in deze Tour de France, al is de vraag of hij tegen de echte specialisten ook op kan.

Temeer omdat Ganna noch Tarling in de Tour de France te vinden zijn en zich dus kunnen toespitsen op de tijdrit specifiek. En dus is de vraag wat de analisten denken van de strijd om Olympisch goud in de tijdrit binnen een kleine twee weken.

© photonews

"Misschien ben ik van de oude stempel, maar ik denk nog altijd dat drie weken harde arbeid in de Tour de France je net dat extra laagje kan geven, onder voorbehoud dat je goed kan herstellen", opende Tom Boonen de debatten in Vive le Vélo.

Focus nog houden tot de Olympische Spelen

"Ik denk dat Evenepoel concentratievermogen genoeg heeft om nog een aantal weken de focus te houden. Het kan een unieke kans zijn om te schitteren niet ver van huis. Ik geloof enorm in zijn kansen in Parijs dit jaar."

"Gevoelsmatig lijkt het zwaar te zijn, maar je hebt dan toch nog dat procentje meer. We zullen zien of vijf dagen recuperatie voldoende is. Anderen kunnen die planning natuurlijk meer voorbereiden. Een perfecte voorbereiding zal het niet zijn voor Evenepoel."