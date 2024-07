'Het driedubbele van Evenepoel, Van Aert en Van der Poel: Pogacar tekent nieuw monstercontract'

Tadej Pogacar was al de best betaalde renner ter wereld, maar zal na de Tour wellicht nog een verbeterd contract tekenen. De Sloveen wordt zo de eerste renner met een jaarloon boven de 10 miljoen euro.

Nog tot eind 2027 ligt Tadej Pogacar voorlopig vast bij UAE Team Emirates. De Sloveen is met zo'n 6 miljoen euro per jaar nu al de best betaalde renner ter wereld. Al was is dat volgens zijn manager Alex Carera nog niet genoeg.

"Niemand is ooit zo betaald als hij. Maar ik denk dat niemand kan zeggen dat dat onterecht is", zei hij onlangs bij Vive le vélo. "Ik kan zeggen dat hij heel goed verdient, maar voor zijn waarde en voor wat hij allemaal doet, verdient hij nog steeds niet genoeg."

De Italiaanse manager is dan ook tegen een salarisplafond in het peloton. "Als je een budget limiteert, dan is dat hetzelfde als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard of Remco Evenepoel extra gewicht meegeven tijdens een bergrit."

Monstercontract voor Pogacar bij UAE

Of het is om een budgetplafond voor te zijn of niet, Pogacar staat op het punt om een nieuw contract te tekenen bij UAE na de Tour. Volgens Ciro Scognamiglio zou de Sloveen zo'n 12 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

En dat terwijl onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel een jaarloon tussen de 3 miljoen en 4 miljoen euro per jaar krijgen. Er zou ook sprake zijn van een afkoopclausule van 100 miljoen euro.