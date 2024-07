Niet helemaal van harte: Benoot doet boekje open over helse achtervolging op Evenepoel

Wout van Aert en Tiesj Benoot moesten de meubelen redden voor Jonas Vingegaard toen Remco Evenepoel aanviel. Al was dat niet helemaal van harte bij de twee Belgen.

Toen Remco Evenepoel Wout van Aert voorbij schoot op drie kilometer van de streep en geen Jonas Vingegaard in zijn buurt zag, wist hij hoe laat het was. Hij zou nog vol aan de bak moeten voor zijn Deense kopman.

Van Aert zette zich op kop en nam Vingegaard op sleeptouw. Op 2,5 kilometer van de streep raapten ze ook Tiesj Benoot op, Hij had bijna de hele dag in de aanval gereden en had al stevig afgezien tijdens de etappe.

Van Aert en Benoot redden Vingegaard

Benoot schrok toen Van Aert hem passeerde. "Met Jonas in zijn wiel. Wout zei: 'Achter mij!' Ik dacht: 'Fuck!' Ik zag eerst af in het wiel van Wout en toen die uitstuurde moest ik nog all out gaan tot de finish", zegt Benoot bij HLN.

"Terwijl ik uit stilstand kwam en volledig leeg gereden was." Hij kon zich weer op gang trekken en zette Vingegaard af in de laatste kilometer. Pogacar sprintte nog weg uit het wiel van de Deen, maar verloor maar twee seconden op de gele trui.

Dankzij Benoot en Van Aert, en eerder ook Laporte in de afdaling, beperkte Visma-Lease a Bike het tijdverlies van Vingegaard op Evenepoel tot amper twaalf seconden. Zonder hen had het wellicht een minuut geweest.