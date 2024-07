Ploegbaas van UAE Team Emirates geeft verrassende update over zieke Tim Wellens

Tim Wellens werd de afgelopen dagen afgezonderd van zijn ploegmaats bij UAE Team Emirates. De Belg zou ziek zijn, ploegbaas Mauro Gianetti ontkent dat echter.

Covid zou opnieuw de ronde doen bij UAE Team Emirates, want Tim Wellens en ook Adam Yates zouden ziek zijn bij de ploeg van Tadej Pogacar. Wellens werd ook afgezonderd van zijn ploegmaats en apart naar de start gebracht.

Donderdag in de 18de etappe moest Wellens al snel lossen, maar toen een grote groep vluchters wegreed, kon Wellens opnieuw aansluiten. De Belg zette zich op kop en controleerde het tempo in het peloton.

Wellens opnieuw bij Pogacar en co op de bus

Toch ontkende teambaas Mauro Gianetti iets van ziekte of corona bij Wellens. "Hij is oké", zei hij bij Sporza. "Hij is een beetje moe, maar na drie weken Tour en zoveel kilometers op kop rijden is dat logisch."

Wellens zou in tegenstelling tot de voorbije dagen ook weer in de bus zitten bij zijn ploegmaats. Van gevaar voor corona zou er dus geen sprake meer zijn. En dus kan hij opnieuw zijn werk opknappen voor Pogacar.

Gianetti looft Wellens dan ook, voor het werk dat hij opknapt voor de gele trui. "Tim is zo belangrijk als ploegmaat, zowel op de weg als in de bus. We zijn trots dat hij deel is van ons project."