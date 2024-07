Tom Dumoulin begreep weinig van Visma-Lease a Bike: "Als je dat niet doet, dan..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ietwat verrassend viel Tadej Pogacar in de 17de etappe nog aan in het slot van de etappe. Tom Dumoulin had echter verwacht dat Visma-Lease a Bike het initiatief zou nemen.

Met het vooruit sturen van Tiesj Benoot en later ook Wout van Aert en Christophe Laporte leek Visma-Lease a Bike een plan te hebben in de 17de etappe. Uiteindelijk was het vooral een defensieve zet van de ploeg van Vingegaard. De Deense titelverdediger moest echter lossen toen Pogacar versnelde op Col du Noyer. Evenepoel ging hem ook voorbij, maar Vingegaard kreeg in de afdaling wel de hulp van Laporte en bracht hem tot weer bij Evenepoel. Dumoulin zag Visma-Lease a Bike liever aanvallen Ook Pogacar werd bij de lurven gegrepen. Toen Evenepoel aanviel op de slotklim moesten Van Aert en Benoot de schade beperken voor Vingegaard. Geen tijdwinst, maar dus wel een handvol seconden tijdverlies voor Vingegaard. Tom Dumoulin had echter iets anders verwacht van Visma-Lease a Bike. "Ik had echter verwacht dat ze die etappe zouden gebruiken om aan te vallen en eigenlijk te doen wat Pogacar deed", zei hij bij NOS. "Ze hielden zich echter rustig, dus vermoedde ik al dat Vingegaard misschien niet zo sterk was. Hij had niks te verliezen, dus waarom niet iets proberen? Je moet het iedere dag proberen en als je dat niet doet, ligt dat aan de benen."