Dan toch weg bij Lefevere? 'Alaphilippe heeft zichzelf aangeboden bij verrassend team'

Het contract van Julian Alaphilippe (32) loopt eind dit jaar af bij Soudal Quick-Step. De Franse ex-wereldkampioen lijkt nu toch op weg naar de uitgang bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Patrick Lefevere uitte de voorbije twee jaar meermaals kritiek op Julian Alaphilippe. Na zijn tweede wereldtitel in 2021 bleven de prestaties uit, terwijl Alaphilippe een van de bestbetaalde renners is bij Soudal Quick-Step.

Dit jaar lijkt Alaphilippe wel weer boven water te komen. In de Giro zat hij bijna elke dag in de aanval, met ook een ritzege als beloning. Eind juni won Alaphilippe ook een rit in de Ronde van Slovakije, waar hij ook tweede werd in het eindklassement.

Of dat tot een nieuw contract zal leiden bij Soudal Quick-Step, is de vraag. Patrick Lefevere onthulde in mei dat hij Alaphilippe vorig jaar een nieuw contract heeft aangeboden tot eind 2025, maar wel met minder loon in 2024. Dat werd geweigerd.

Alaphilippe naar Q36.5?

Het ziet er dus steeds meer naar uit dat Alaphilippe dan toch vertrekt bij Soudal Quick-Step. Volgens WielerFlits heeft Alaphilippe zichzelf aangeboden bij het Zwitserse Q36.5. Toch een verrassende ploeg.

De Zwitserse ploeg is geen WorldTour-ploeg en moet rekenen op wildcards voor grote wedstrijden. De ploeg reed dit jaar wel de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Met Alaphilippe aan boord zou de ploeg een extra troef in handen hebben voor een wildcard in de Tour.