De nieuwe ster na Uijtdebroeks en Evenepoel? Jonge Belg doet opnieuw van zich spreken met snedige demarrages in klimkoers

Jarno Widar (18) heeft een maand geleden met de eindzege in de Giro Next Gen Belgische geschiedenis geschreven. Ondertussen is hij alweer op een hoog niveau bezig in een volgende race.

Jarno Widar rijdt deze week in de zestigste editie van de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc. Een nieuwe kans voor de 18-jarige Belg om zich te laten zien aan de wereld. En dat doet hij ook deze week, zoveel is duidelijk.

Met twee ritzeges en het eindklassement in de Giro Next Gen had Jarno Widar al een ferm visitekaartje afgegeven. Het Belgische toptalent van Lotto Dstny bevestigt zo dat hij mag dromen van een mooie toekomst.

© photonews

En dat laat hij nu ook zien. In de eerste rit was de man van het Lotto Dstny Development Team nog achtste op een stevige puist op het einde van de etappe op zo'n achttien seconden van de dagwinnaar, op vrijdag was er de absolute koninginnenetappe.

Crescioli blijft leider

En ook daarin was Widar opnieuw bij de beteren. De dagzege ging dan weliswaar naar Joshua Golliker vanuit de vroege ontsnapping, maar onder de favorieten was het dan weer een heel andere zaak op vrijdag.

Widar versnelde meermaals en probeerde zo de andere favorieten te kraken. Velen deden dat ook, maar de jonge Italiaan Ludovico Crescioli bleef wel in zijn spoor. Widar pakte de derde plaats in de daguitslag en is tweede op zes seconden van de Italiaan in het klassement.