Extra kans? Tadej Pogacar heeft nu al iets opvallends te zeggen over de rit van zaterdag

Er stond ook op weg naar Isola 2000 opnieuw geen maat op Tadej Pogacar. En dus is de zege in de Tour de France nu toch wel zo goed als zeker. De Sloveen is dan ook een zeer tevreden renner na zijn vierde ritzege.

Tadej Pogacar nam uitgebreid de tijd om na zijn vierde ritzege in de Tour de France 2024 te analyseren in het flashinterview bij de Tour de France. "De Bonnette is echt wel een stevige en angstaanjagende klim, dat kan ik nu bevestigen."

"We hebben een zware maand gehad tussen de Giro en de Tour en hier toen veel komen trainen. Er waren geen gemakkelijke dagen, elke dag moest ik vol doorgaan. Toen hadden we een plan over hoe we het vandaag wilden aanpakken."

© photonews

"Het liep 100 procent zoals we wilden. Toen we zagen dat Jorgenson en Kelderman hard doorreden vooraan, hadden we het idee dat ze voor de ritzege zouden gaan. Maar die heb ik alsnog afgepakt", kon er een lachje af.

Vluchters krijgen zaterdag de kans

"In de twee laatste kilometers zat ik ook dood. Ik zat op de limiet toen ik Carapaz, Yates en Jorgenson inhaalde. Ik zette door, maar mijn benen waren in het slot even afgesneden. Alle renners in de vlucht vandaag waren heel sterk."

Naar morgen toe mogen de mensen die dromen van een ritzege blijven dromen: "Morgen gaan we proberen te genieten van de rit. We laten een vlucht vertrekken en gaan genieten van het parcours waar we continu hebben getraind. Hopelijk gaat er niets ergs meer gebeuren."