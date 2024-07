Het wordt steeds zwaarder: alweer geven drie mensen er de brui aan in Tour de France om erg uiteenlopende redenen

Het verlengde slotweekend in de Tour de France wordt bijzonder pittig. Er zijn nog twee zware etappes in de bergen én een klimtijdrit in en rond Nice. Voor heel wat renners is er dus eigenlijk niets meer te beleven.

Met de Olympische Spelen die om de hoek liggen, is er voor heel wat renners eigenlijk niets meer te beleven in deze Tour de France. Al wil je natuurlijk altijd een grote ronde uitrijden. Toch mogen we nog wel een aantal opgaves verwachten.

Er zijn voor sommige renners die niet moeten helpen nog weinig redenen om echt door te rijden tot Nice. En bovendien is de vermoeidheid in het peloton bijzonder groot ondertussen, met dus nog drie loodzware dagen te gaan.

© photonews

Vorig jaar eindigden nog 150 renners in Parijs, dit jaar zal dat al niet meer het geval zijn. Gisteren kwamen er nog 145 renners over de streep in Barcelonnette, een dag later is al duidelijk dat er nog een paar renners niet in Nice zullen raken.

Nog drie renners minder

Jake Stewart van Israel-Premier Tech kampte met ziekte en vertrok daardoor niet op vrijdagmiddag, terwijl ook de Zwitserse hardrijder Stefan Küng van Groupama-FDJ besefte dat hij met oog op de Olympische Spelen niets meer te winnen had.

Ondertussen zijn we tijdens de rit ook al een renner kwijt, want de Nederlander Nils Eekhoff van DSM-Firmenich PostNL is door vermoeidheid moeten afstappen al vrij vroeg in de rit op weg naar Isola 2000. Blijft het daarbij?