Onmogelijke opdracht: Jasper Philipsen trekt zijn conclusies en staakt de strijd

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen heeft nog een waterkans op de groene trui, maar echt realistisch is het niet meer. Hij gaat het dan ook niet meer proberen in de tussensprints.

Met een achterstand van 33 punten is de groene trui mathematisch nog mogelijk voor Jasper Philipsen. In de praktijk is het echter een schier onmogelijke opdracht. Zeker omdat er nu enkel nog bergritten en een tijdrit op het programma staan.

Vrijdag in de rit naar Isola 2000 ligt de tussensprint, waar voor de winnaar 20 punten te verdienen zijn, na iets meer dan 20 kilometer. Dat moet Philipsen nog halen, maar dan mag Girmay al geen enkel punt scoren.

Philipsen heeft groene trui opgegeven

Dan heeft Philipsen nog 14 punten nodig om over Girmay te wippen in de stand. En zaterdag ligt de tussensprint na een beklimming van tweede en eerste categorie. Zo goed als onmogelijk dus voor Philipsen.

Hij heeft de groene trui dan ook opgegeven. "Ik denk niet dat ik mijn energie nog in het groen steek", zei Philipsen bij Sporza. "Ik probeer vooral de beklimmingen te overleven en op tijd binnen te bollen."

De enige kans op de groene trui voor Philipsen lijkt een opgave van Girmay door de gevolgen van zijn valpartij dinsdag. Hoewel het er naar uitziet dat Girmay Nice zal halen, moet Philipsen in geval van een opgave van Girmay wel blijven doorzetten.