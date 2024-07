Van Aert, Evenepoel en Van der Poel: iedereen zegt hetzelfde over zege van Campenaerts in de Tour

Mathieu van der Poel had ook zijn zinnen gezet op de rit van donderdag, maar de wereldkampioen raakte niet in de vlucht van de dag. Hij nestelde zich dan maar in het peloton, maar gunde Campenaerts zijn zege wel.

Dat zei Brent Van Moer, de kamergenoot van Victor Campenaerts tijdens deze Tour. "Hij kwam het mij vertellen: als ik het één iemand gun, dan is het Campenaerts wel", zei Van Moer bij Sporza. Een mooie reactie van de wereldkampioen.

Ook Remco Evenepoel deed zijn duit in het zakje. "Ik heb twee cadeaus gekregen", zei Campenaerts bij HLN. "Ook één van Remco. Een witte trui, met een speciale boodschap op, heeft hij beloofd. Ik ga het niet laten zien - hou het voor uzelf, zei hij."

Evenepoel zelf onthulde wel wat de boodschap was voor Campenaerts. "Gewoon proficiat, de datum erbij en mijn handtekening. Niet veel meer." Evenepoel schonk ook zijn trofee opnieuw aan Campenaerts.

Wout van Aert reageerde op zijn sociale media ook met een kwinkslag toen hij net voor de etappe gespot werd op de bus van Lotto Dstny voor een plasje. "Ik was op zoek naar Victor, maar hij zat al in de vlucht."

I was looking for @VCampenaerts but he was in the break already 🥲