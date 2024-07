De Tour doet bondscoach dromen: Vanthourenhout ziet naast Evenepoel en Van Aert nog Belgische medaillekandidaat

Sven Vanthourenhout is laaiend enthousiast als hij naar de Tour kijkt. Dat Evenepoel en Van Aert de kopmannen zijn voor de Olympische Spelen staat buiten kijf. De bondscoach denkt dat ook een andere Belg het podium kan halen in Parijs.

Dat wil niet zeggen dat België zomaar het volledige podium gaat inpalmen, maar dat we verschillende renners met slaagkansen in de finale kunnen krijgen. Gezien zijn huidige vorm zou Remco Evenepoel wel eens de sterkste Belg aan de start kunnen zijn. Vanthourenhout is op een persmoment ingegaan op de Tour-prestaties.

Dat meldt Belga. "Het is fantastisch wat we van Remco kunnen zien in de Tour. Hij is duidelijk klaar om op de Spelen in beide disciplines zeker mee te doen voor de medailles", is Vanthourenhout enorm verheugd door de knalprestaties van Remco Evenepoel, die op koers ligt voor een podiumplaats in de Tour de France.

Veel geloof in Van Aert

Bij Van Aert is het enigszins een ander verhaal. "We weten welk traject hij de laatste maanden hij heeft moeten afleggen. In de Tour heeft hij zichzelf teruggevonden. Helaas zat er geen ritzege in, maar dat lijkt mij het minste van onze zorgen. Wout is klaar om mee te doen met de allerbesten", aldus een optimistische Vanthourenhout.

Daarnaast zagen we ook al een hele sterke Jasper Stuyven, die op een pijnlijke manier naast een Tourritzege greep. "Hij zit misschien wel op het beste niveau dat hij al heeft gehaald in zijn carrière. Hij kan in de wegrit een heel belangrijke rol gaan spelen en is net als Remco en Wout misschien wel een medaillekandidaat."

Vanthourenhout ziet vier sterke Belgen

Over de Tour van Tiesj Benoot in dienst van Jonas Vingegaard is Vanthourenhout evenzeer te spreken. "Ik ben ontzettend blij dat ze allevier in heel goeie doen zijn."